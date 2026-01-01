Bolu'da yoğun kar yağışı; eğitime 1 gün ara verildi

EĞİTİME KAR ENGELİ

Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle; 2 Ocak 2026 Cuma günü, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık ve güvenlik birimleri başta olmak üzere 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir."

Oğuzhan EKE/BOLU,