Bolu'da kar yağışı etkili oldu
Bolu kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı. Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kar, don ve buzlanma nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi. Kar yağışının akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Bolu'da kar etkili oldu.
Kent merkezinde sabah saatlerinde hafif şekilde başlayan kar, etkisini artırdı. Kar kalınlığı kent merkezinde yer yer 5 santimetreye ulaştı.
Kar, kent merkezinde günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.
Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kar, don ve buzlanma nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.
Kentte kar yağışının akşam saatlerine kadar devam etmesini bekleniyor.