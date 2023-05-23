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Bolu'da Kamyonun Çarptığı Otomobildeki 4 Kişi Yaralandı

Bolu'da Kamyonun Çarptığı Otomobildeki 4 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Bolu'da kamyonun çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı. D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden kamyon, Vakıfgeçitveren köyü mevkisinde, otomobile arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ulaşım kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlandı.

Bolu'da kamyonun çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden E.A. idaresindeki 14 BK 096 plakalı kamyon, Vakıfgeçitveren köyü mevkisinde, R.E. yönetimindeki 14 KP 863 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Ş.E, A.N.E, E.B. ve E.Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel

Ankara Bolu Güncel Haberler

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