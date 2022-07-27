Bolu'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
100 kara yolunun Yeniçağa kesiminde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
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D-100 kara yolunun Yeniçağa kesiminde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ankara istikametinde seyreden Özgür K. idaresindeki 14 AK 294 plakalı kamyon, Anadolu Otoyolu Yeniçağa Gişeleri kavşağında Yaşar S'nin kullandığı 14 GD 944 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki Adil ve Samara S. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / İsmail Kabasakal - Güncel