Bolu'da D-100 kara yolunda kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Bolu'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

D-100 kara yolu üzerinden İstanbul istikametine seyreden V.K. idaresindeki 67 NU 317 plakalı kamyon, Saraycık köyü kavşağında geçmeye Mesut Ekel yönetimindeki 14 EP 645 plakalı otomobille çarpıştı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralı otomobil sürücüsü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
