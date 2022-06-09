Bolu'da kamyonetiyle kaza yapan sürücü, yanındaki tüfeğin ateş alması sonucu öldü - Haberler

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Bolu'da kamyonetiyle kaza yapan sürücü, yanındaki tüfeğin ateş alması sonucu öldü

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Bolu'da kamyonetiyle kaza yapan sürücü, yanındaki tüfeğin ateş alması sonucu öldü

Bolu'nun Mengen ilçesinde kamyonetiyle kaza yapan sürücü, yanındaki tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Bolu'nun Mengen ilçesinde kamyonetiyle kaza yapan sürücü, yanındaki tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ağaç kesim işi için babası Ramazan (67) ve amcası Hasan (71) ile Akçakoca Yaylası'na giden Serkan Gürel'in (33) kullandığı kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak toprak zemine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın ön kısmındaki tüfeğin ateş alması sonucu sürücü göğsünden vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Serkan Gürel'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Gürel'in cesedi, incelemenin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayın kasıtlı ya da kazara olup olmadığını araştıran jandarma ekipleri, alkollü oldukları tespit edilen baba ve amcayı gözaltına aldı.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Jandarma Mengen Bolu Güncel Haberler

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