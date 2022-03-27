Bolu'da kamyonda çıkan yangında yüzlerce tavuk telef oldu - Haberler

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Bolu'da kamyonda çıkan yangında yüzlerce tavuk telef oldu

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Bolu'da kamyonda çıkan yangında yüzlerce tavuk telef oldu

Bolu'nun Gerede ilçesinde kamyonda çıkan yangında yüzlerce tavuk telef oldu.

GEREDE, BOLU (AA) - Bolu'nun Gerede ilçesinde kamyonda çıkan yangında yüzlerce tavuk telef oldu.

D-100 kara yolu Gerede- Karabük il sınırında 14 BT 402 plakalı tavuk yüklü kamyonda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücünün müdahalesine rağmen alevler, kısa sürede tavukların bulunduğu römorka sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Gerede Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında yüzlerce tavuk telef oldu, kamyon kullanılamaz hale geldi.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Karabük, Gerede, Tavuk, Bolu, Güncel, Haberler

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