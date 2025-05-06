Bolu'da Kamyona Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Bolu'da D-100 kara yolunda bir otomobilin kamyona çarpması sonucu otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bolu'da bir kamyona çarpan otomobildeki sürücü yaralandı.
İ.S. idaresindeki 81 AT 224 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Kılıçarslan Mahallesi mevkiinde önünde seyreden İ.U. yönetimindeki 52 K 0875 plakalı kamyona çarptı.
Otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, gelen sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel