Bolu'da kampa katılan gençler doğa temelli eğitim ortamında farkındalık kazanıyor

Bolu, doğa temelli çözümlerle gençlerin çevresel sorunlara karşı farkındalıklarını artırmak amacıyla düzenlenen ekoloji kampına ev sahipliği yapıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde Avrupa Ufuk Programı tarafından desteklenen ve Mudurnu ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen, NBS EduWORLD Projesi kapsamındaki NBS-Ekoloji Yaz Kampı'nda Türkiye'nin farklı illerinden katılımcılar yer alıyor.

Kamp, doğa temelli çözümler (Nature Based Solutions-NBS) aracılığıyla gençlerin çevresel sorunlara karşı farkındalıklarını artırmayı ve onlara sürdürülebilirlik alanında aktif yurttaşlık becerileri kazandırmayı hedefliyor.

Gençlik çalışanları, öğretmenler, gönüllüler ve STEM kulüplerinden katılımcılar, doğal ortamda atölye çalışmalarına, doğa yürüyüşlerine, eko-sanat etkinliklerine ve savunuculuk oturumlarına dahil oluyor.

Eğitimlerin, deneyimsel öğrenme, akran eğitimi ve katılımcı tasarım ilkeleri doğrultusunda planlandığı kamp, farklı yaş, dil, kültür ve sosyoekonomik arka planlardan gelen bireyler için kapsayıcı öğrenme alanı sunuyor.

Doğa temelli eğitim ortamı, katılımcıların çevresel liderlik becerilerini geliştirmelerine ve doğayla kurdukları bağları güçlendirmelerine imkan tanıyor.

NBS EduWORLD Projesi'nin önemli çıktılarından biri olan "STEM Kulüpleri ve Gençlik Merkezlerinde NBS Eğitimi için Rehber" çalışmasının ilk saha uygulaması da olan kampta elde edilen bulgular, Türkiye ve Avrupa genelinde yaygın öğrenme yapıları için de örnek teşkil edecek.

Elde edilen içeriklerin dijitalleştirilerek uluslararası ağlarla paylaşılması ve bu modelin farklı ülkelerde de uygulanabilir hale getirilmesi hedeflenen kamp, yarın sona erecek.

"Sadece bilgi vermiyoruz, farkındalık çalışması yapıyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Projeler Daire Başkanı Ümran Başar, AA muhabirine, doğanın, yaşamın kendisi olduğunu söyledi.

Başar, projenin üç yıldır devam ettiğini aktararak, "Avrupa Komisyonu tarafından fonlanıyor. 100 dönümlük ormanın içerisinde bu kampı yapmamızın amacı da projenin amaçlarıyla uyumlu olması. Burası tamamıyla çocuklar ve gençlerin doğa temelli eğitim süreçlerine katkı sağmak ve desteklemek amacıyla kurulmuş tesis." diye konuştu.

Kampta sadece bilgi verilmediğini, katılımcılarla farkındalık çalışması da yapıldığını belirten Başar, "Doğayı hissetmek, keşfetmek, sorgulamak ve sorumluluk almakla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Atölye çalışmaları yapıyoruz." dedi.

Başar, kampta 100'e yakın katılımcının olduğunu aktararak, "Doğaya dair en büyük umut gençlerdir diyerek yola çıktık. Doğayla, iklim değişikliğiyle ilgili, onların modern yaşam tarzında doğa temelli yaklaşımları hayatlarına katabilmeleriyle ilgili güzel çözümler bulmaları ve yol göstermeleriyle ilgili Bakanlığımız ve gençler adına temsilcilik yapıyoruz. Onları bu projeler içerisine dahil ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Projeyi ağustosta sonlandıracaklarını ancak projeyi yaygınlaştırma faaliyetlerine devam edeceklerini anlatan Başar, şunları kaydetti:

"Burada NBS elçileri olacak. Gençlik liderlerimiz, gençlik çalışanlarımız, Milli Eğitim Bakanlığının kıymetli öğretmenleri. Onlar okullarında yaygınlaştırma faaliyetlerine devam edecekler. Aynı kuşun ağızındaki bir tohumun ormanda filizlenip ağaç olması gibi bizim gençlik çalışanlarımız, katılımcılarımız, hepsi, kendi illerinde Türkiye çapında yaygınlaştırma, doğa temelli yaklaşımları çarpan etkisiyle etrafındaki kişilere yayma eğilimine sahipler. Bunu gerçekleştirmek için çalışacaklar. Buradaki amaçlarımızdan biri de bu."

"Doğayla uyumlu yaşamayı öğrenme noktasında çalışmalar yapılıyor"

Haydi Yapalım Derneği Ülke Koordinatörü Cengiz Kasak da yaklaşık bir yıldır proje içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini, doğa temelli çözümler kapsamında gençlerin, gençlik çalışanlarının farklı alanlarda kendi deneyimlerini geliştirmelerine yönelik faaliyetlerinin bulunduğunu söyledi.

Farklı alanlarda verilen eğitimlerle katılımcıların kişisel becerilerini geliştirmeleri, doğayla uyumlu yaşamayı öğrenmeleri noktasında çalışmaların yapıldığını anlatan Kasak, "Doğa temelli çözümleri edinmeleri noktasında eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Katılımcılarımız bu eğitimlerin sonunda kendi şehirlerine döndüklerinde, okullarında, gençlik merkezlerimizde veya farklı öğrenme ortamlarında, öğrendikleri atölyeleri uygulama fırsatını elde edecekler." dedi.

Kampa Sakarya'dan katılan öğretmen Kübra Akduman ise ekolojik sürdürebilirlik ve doğa temelli çözümler konusunun son yıllarda eğitim için önemli olduğunu, bu konuyla ilgili uzmanlarla olmanın kendileri için değerli olduğunu kaydetti.

Akduman, eğitim ayağında yapılan çalışmaları aktarabilmenin ve paylaşmanın kıymetli olduğunu, "Doğada bizi temsil ettiğini düşündüğümüz materyal seçip buna aktarmamızı istediler. Ben çam iğnesini seçtim. Çam iğnesi, yaz-kış demeden her şartta güzelliğini ve yeşilliğini koruyan bir materyal. Aynı zamanda çam iğnesi doğadaki en güçlü materyallerden biri. Kopartmak çok zordur. İnsanoğlu doğaya uyum sağladığında bu şekilde ayakta ve hayatta kalır. Ayrıca esneklik en büyük güçtür. Güçlü olmak için çok büyük olmamıza gerek yok, esnek olduğumuz sürece hayatta güçlü olacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.