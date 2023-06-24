Bolu'da Kameralı Trafik Denetimi

KURAL İHLALİ YAPANLARA KAMERALI CEZA

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler nedeniyle araç yoğunluğunun yaşandığı Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde polis, denetimlerini artırdı. Polis ekipleri, ilk kez Bolu Dağı Bakım ve İşletme Şefliği'ne ait plaka tanıma sistemini kullanarak kameralı denetim yaptı. Otoyolun Doğu gişelerinde bulunan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ndeki ekipler, yol güzergahında kural ihlali yapan sürücüleri kamerayla saniye saniye izledi.Bolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu Dağı Bakım ve İşletme Şefliği'ne ait plaka tanıma sistemi kullanılarak yapılan denetimlerde, öncelikle üçüncü şeridi kullanarak trafiği tehlikeye sokup yavaşlatan TIR ve kamyon şoförleri ile şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayan, seyir halinde cep telefonu kullanan ve emniyet kemeri takmayan sürücüler tespit edilip idari para cezası uygulandı. Denetimlerde, kural ihlali yaptığı tespit edilen 245 sürücüye para cezası kesildi.