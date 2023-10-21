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Bolu'da kafesle kuş avcılığı yapan kişiye cezai işlem uygulandı

Doğa Koruma ve Mili parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, kafesle kuş avcılığı yapan kişi suçüstü yakalandı. Şüpheli hakkında 'Kara Avcılığı Kanunu' kapsamında cezai işlem uygulandı, 2 kafes ve 1 fileye el konuldu. Öte yandan kafesle yakalanan saka kuşu ise doğaya salındı.