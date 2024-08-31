Bolu'da Kadınlar Göldeki Sazlardan Sepet Örerek Aile Bütçelerine Katkı Sağlıyor

BOLU'da kadınlara açılan sepet örme kursuna katılan kadınlar, göldeki sazlarından yaptıkları sepetleri etkinliklerde satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Bolu Belediyesi ve İzzet Baysal Halk Eğitim Merkezi ortaklığında, kadınlara göldeki sazlardan sepet örme kursu veriliyor. Kurslarda farklı yaşlarda 17 kadın eğitim alıyor. Usta Öğretici Lale Erdemir tarafından verilen eğitimlerde kamışların kesilmesi, örülmesi ve şekillendirilmesi uygulamaları olarak öğretiliyor. Kursiyer kadınlar, ürettikleri el emeği ürünlerle ev bütçesine katkı da sağlıyor. Ürünler, kentteki etkinliklerde kurulan pazarlarda, anlaşılan toptancılara ve bireysel müşterilere satılıyor.

'ÇOK GÜZEL DÖNÜŞÜMLER YAPTIK'

Yaptıkları çalışma hakkında bilgi veren Usta Öğretici Lale Erdemir, "Bu işi öğrenmek isteyenler Halk Eğitim Merkezi'mize müracaatta bulundular. Bu yıllardır yapılan bir sanatmış. Bu sanat unutulmasın diye Halk Eğitim Merkezimiz ve belediyemiz destek verdi. Bu kapsamda kurs açtık. Kursumuz çok yoğun ilgi görüyor ve çok güzel üretimler oldu. Değişik kişiye özel tasarımlar oldu. Artı bunlar çok değerlendirildi. İçlerinde gölden kestiğimiz sazlar var, sazların üzerine kuruttuğumuz mısır kabuklarıyla dolayarak yapıyoruz. Renklendirmek için kumaş boyası kullanıyoruz ve çok güzel dönüşümler yaptık. Kapı süsleri, nihaleler vesaire, o kadar yani hayatın her alanında her şey değerlendirdik, kullandık, geliştirdik" dedi.

Erdemir, "Elde edilen geliri genelde herkes kendisi kullanıyor. Aile bütçesine katkıda bulunuyorlar. Mesela yaşlı teyzelerimiz vardı, ailesinin geçimini sağlıyor ve 'Bu sepet örücülüğünden hiç parasız kalmadık' diyorlar. Bütün hayatlarını bununla idame ettirmişler. 65 senedir ören teyzemiz var mesela. Hiç bırakmamış ve 'Bütün hayatımı böyle idame ettirdim' diyor" ifadelerini kullandı.

'ÖĞRETEBİLDİĞİM KADARIYLA ÖĞRETTİM'

Bolu'da yaşayan Ganimet Akış da 65 yıldır sepet örücülüğü yapıyor. Akış, kursun başlamasına da vesile oldu. Usta öğreticilere sepet örücülüğünü öğreten Akış, "Ben onları ikna ettim 5-10 kişiyi. Gençler çalışıyor. Bizimkiler de artık yaşlı, sopayla zor gidiyor. Yarı yarıya, ben Hoca Hanım'a öğrettim. Buraya da geldiğim kadarıyla, öğretebildiğim kadarıyla öğrettim" dedi.