Bolu'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinlikleri ve Tarım Projesi Toplantısı
Bolu'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında muhtarlıklara ziyaret gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli, muhtarlara kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda broşürler dağıttı. Aynı zamanda çiftçilere yönelik organik tarım projesi kapsamında bilgi toplantısı düzenlendi ve sertifikalar ile budama makasları dağıtıldı.

Bolu'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında muhtarlıklar ziyaret edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) personellerince kadına yönelik şiddetle mücadele faaliyetleri kapsamında muhtarlar ziyaret edildi.

Etkinlikte muhtarlara, kadına yönelik şiddetin tanımı, destek mekanizmaları ve başvuru süreçlerine ilişkin broşürler verildi.

Muhtarlık hizmet binalarında bulunan panolara da afişler asıldı.

Çiftçilere yönelik eğitim toplantısı gerçekleştirildi

Bolu'da Orman Meyveleri Organik Tarım Projesi kapsamında çiftçilere bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü finansman ve destekleriyle kentte 4 yıldır uygulanan proje doğrultusunda, orman meyvelerini üreten, doğadan toplayan ve işleyen çiftçilere yönelik toplantı yapıldı.

Organik tarımın temel prensipleri ve uygulanan projelerin ele alındığı faaliyette üreticilere yeni destekleme modeli hakkında bilgi verildi.

Toplantının ardından bahçe sahibi çiftçilere, kontrol ve sertifikasyon firması tarafından düzenlenen sertifikaları ile Tarım ve Orman Bakanlığınca temin edilen şarjlı budama makasları dağıtıldı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
