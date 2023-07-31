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Bolu'da kadın işçi forklift kazasında hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Bolu'da Barilla fabrikasında çalışan Nurten Çetin, üzerine devrilen forkliftin altında kalarak hayatını kaybetti. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Soruşturma başlatıldı.

Bolu'da kadın işçi, fabrikada çalıştığı sırada üzerine forklift devrilmesi neticesinde hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Barilla fabrikasında çalışan Nurten Çetin'in (44) üzerine altından geçmeye çalıştığı forklift devrildi. Forkliftin altında kalan Çetin'i gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde Nurten Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çetin'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Barilla Bolu Güncel Haberler

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