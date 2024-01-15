Bolu'da Kaçakçılık Operasyonunda 5 Kilogram Altına El Konuldu
Bolu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yurt dışı menşeli 5 kilogram altın ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Rusya Federasyonu Lisanslı birer kilogramlık külçeler halinde toplam 5 kilogram altın bulundu. Olayla ilgili olarak O.H. (43) ve T.M'nin (46) gözaltına alındığı belirtildi.
Bolu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yurt dışı menşeli 5 kilogram altına el koyuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçakçılığın tespiti ve önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.
Ekiplerce yapılan aramalarda Rusya Federasyonu Lisanslı, birer kilogramlık külçeler halinde toplam 5 kilogram altın ele geçirildi.
Olaya ilişkin gözaltına alınan O.H. (43) ve T.M'nin (46) işlemleri sürüyor.