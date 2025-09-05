Bolu'da Kaçakçılık Operasyonu: 310 Bin Makaron ve Tütün Ele Geçirildi

Bolu'da 1360'ının içi dolu 310 bin 960 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir araç ile şüpheliye ait iş yerinde yapılan aramada, 1360 dolu ve 309 bin 600 boş makaron, 1548 sahte/ikiz bandrol, 4 elektronik sigara, 7,5 kilogram kıyılmış tütün ve 36 nargile tütününün ele ele geçirildiği bildirildi.

Olay ile ilgili 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.