Bolu'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Bolu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bazı ev ile iş yerlerinde arama yaptı.

Aramalarda, 1 sanayi tipi makaron (filtreli sigara kağıdı) doldurma makinesi, 1 hassas terazi, 11 kollu manuel makaron doldurma makinesi, 25 makaron doldurma aparatı, 22 bin 500 sigara sarma kağıdı, 29 bin 300 içi tütün doldurulmuş makaron, 101 bin 200 bandrolsüz boş makaron, 69 bin ikiz/sahte bandrollü boş makaron, 131 kilogram kıyılmış tütün, 1 faturasız kurusıkı tabanca, 670 makarondan koparılmış kopyalanmaya hazır bandrol, 10 kilo 500 gram nargile tütünü ele geçirildi.

Ekipler, 2 zanlıyı gözaltına aldı.