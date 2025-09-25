Haberler

Bolu'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, jandarma ekipleri çeşitli ev ve iş yerlerinde arama yaparak çok sayıda kaçak malzeme ele geçirdi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bazı ev ile iş yerlerinde arama yaptı.

Aramalarda, 1 sanayi tipi makaron (filtreli sigara kağıdı) doldurma makinesi, 1 hassas terazi, 11 kollu manuel makaron doldurma makinesi, 25 makaron doldurma aparatı, 22 bin 500 sigara sarma kağıdı, 29 bin 300 içi tütün doldurulmuş makaron, 101 bin 200 bandrolsüz boş makaron, 69 bin ikiz/sahte bandrollü boş makaron, 131 kilogram kıyılmış tütün, 1 faturasız kurusıkı tabanca, 670 makarondan koparılmış kopyalanmaya hazır bandrol, 10 kilo 500 gram nargile tütünü ele geçirildi.

Ekipler, 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
KKTC'de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti

KKTC'de büyük tartışma yaratacak "başörtüsü" iptali
Acun Ilıcalı ölüm döşeğinde vereceği son mesajı paylaştı

Acun Ilıcalı ölüm döşeğinde vereceği vasiyetini açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel: İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olamazsa en kuvvetli aday Mansur Yavaş

Özel ilk kez net konuştu: İmamoğlu olmazsa en kuvvetli aday...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.