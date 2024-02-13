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Bolu'da Kaçak Sigara Operasyonu: 100 Bin 600 Makaron ve 3 Kilo 400 Gram Tütün Ele Geçirildi

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Bolu'da düzenlenen operasyonda, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmada, park halinde bulunan bir araçta 100 bin 600 makaron ve 3 kilo 400 gram tütün ele geçirildi. Olayla ilgili araç sahibi gözaltına alındı.

Bolu'da düzenlenen operasyonda 100 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 3 kilo 400 gram tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Kent merkezinde park halinde bulunan bir araçta yapılan aramada 100 bin 600 makaron ile 3 kilo 400 gram tütün bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan araç sahibi, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Bolu Gözaltı Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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