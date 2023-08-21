Bolu'da Kaçak Sigara Makaronu Operasyonu

Bolu'da yapılan operasyonda bir tıra yapılan operasyonda bir dorse dolusu kaçak sigara makaronu ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü ise bir gün sonra serbest bırakıldı.

Bolu'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dinlenme tesisinde bir tıra yapılan operasyonda bir dorse dolusu kaçak sigara makaronu ele geçirdi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde bulunan bir dinleme tesisinde uygulama yaptı. Edinilen bilgiye göre, kontrol edilmek üzere M.K.(24) idaresindeki tır, dinlenme tesisinde durduruldu. Tırda ve tıra bağlı dorsede yapılan aramalarda, 700 koli içerisinde piyasa değeri yaklaşık olarak 7 milyon TL olan 7 milyon adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, karakola götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K., bir gün sonra serbest bırakıldı. - BOLU