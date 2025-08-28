Bolu'da Kaçak Kazı Yapan 3 Zanlı Gözaltına Alındı
Bolu'nun Mengen ilçesinde jandarma ekipleri, ormanlık alanda izinsiz kazı yapan 3 şüpheliyi yakaladı. Olay yerinde çeşitli kazı malzemeleri ve ekipmanlar ele geçirildi.
Bolu'nun Mengen ilçesinde kaçak kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alanda define aramak amacıyla izinsiz kazı yapan 3 şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakaladı.
Olay yerinde yapılan aramada 1 jeneratör, 2 hilti, 1 hava pompası, 1 dalgıç pompa, 1 manyetik ateşleyici kutusu ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
Zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel