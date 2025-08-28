Bolu'da Kaçak Kazı Yapan 3 Zanlı Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Mengen ilçesinde jandarma ekipleri, ormanlık alanda izinsiz kazı yapan 3 şüpheliyi yakaladı. Olay yerinde çeşitli kazı malzemeleri ve ekipmanlar ele geçirildi.

Bolu'nun Mengen ilçesinde kaçak kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alanda define aramak amacıyla izinsiz kazı yapan 3 şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakaladı.

Olay yerinde yapılan aramada 1 jeneratör, 2 hilti, 1 hava pompası, 1 dalgıç pompa, 1 manyetik ateşleyici kutusu ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
Yaptığı paylaşım olay oldu! Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a yeşil ışık

Yaptığı paylaşım taraftarları havalara uçurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekne kazasında hayatını kaybeden Halit Yukay'ın son sözlerini Kıvanç Tatlıtuğ açıkladı

Ünlü iş insanının ölmeden önceki son sözlerini Tatlıtuğ açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.