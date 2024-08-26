Bolu'da Kaçak Avcılara Denetim Yapıldı
Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatının korunması için kaçak avcılara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 154 avcı kontrol edildi ve kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı. Ayrıca, denetimlerde 15 ses cihazı, projektör, tüfek ve avlanan yaban tavşanı ele geçirildi.
Bolu'da kaçak avcılara yönelik denetim gerçekleştirildi.
Yaban hayatının korunması için kontrollerini aralıksız sürdüren Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, 154 avcıyı denetledi.
Kurallara uymadığı belirlenen kaçak avcılara idari para cezası ve yasal işlem uygulandı.
Denetimlerde, 15 ses cihazı, projektör, tüfek ve avlanan yaban tavşanına el konuldu.