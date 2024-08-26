Üye Girişi
Haberler

Bolu'da Kaçak Avcılara Denetim Yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatının korunması için kaçak avcılara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 154 avcı kontrol edildi ve kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı. Ayrıca, denetimlerde 15 ses cihazı, projektör, tüfek ve avlanan yaban tavşanı ele geçirildi.

Bolu'da kaçak avcılara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Yaban hayatının korunması için kontrollerini aralıksız sürdüren Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, 154 avcıyı denetledi.

Kurallara uymadığı belirlenen kaçak avcılara idari para cezası ve yasal işlem uygulandı.

Denetimlerde, 15 ses cihazı, projektör, tüfek ve avlanan yaban tavşanına el konuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ekonomi bolu Hayvan Hakları Çevre Doğa Suç Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
PAC, SHO, PAS, DRI, DEF, PHY ne demek? EA Sports FC (FIFA) PAC, SHO, PAS, DRI, DEF, PHY nedir? Zaha Young Boys maçında yok mu, sakat mı, hasta mı? İncel ne demek? İncel erkek kimlere denir, sosyal medyada incel nedir? Adana'da yağmur var mı? 26Ağustos Pazartesi bugün Adana'da yağmur var mı? MasterChef kaptan kim oldu 26 Ağustos Pazartesi? Bu hafta Mavi Kaptanı - Kırmızı Takım kaptanı kim oldu? Güç Yüzükleri 2. sezon ne zaman? Güç Yüzükleri 2. sezon yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 26 Ağustos Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Galatasaray Young Boys hakemi nereli? Galatasaray Young Boys rövanş maçı hakemi kim, adı ne? Galatasaray Young Boys maçını hangi kanal veriyor? Galatasaray Young Boys Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi, nereden izlenir? Kurtuluş Kuş kimdir? Kurtuluş Kuş hayatı ve biyografisi! Kurtuluş Kuş kaç yaşında, nereli? 26-27 Ağustos Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Niran Ünsal kimdir? Niran Ünsal hayatı ve biyografisi! Niran Ünsal kaç yaşında, nereli? Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 26 Ağustos Pazartesi çeyrek altını hangi gelin aldı? 26-27 Ağustos bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Recep İvedik 6 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Recep İvedik 6 filmi ne zaman, nerede çekildi? Aloe vera bitkisi evde nerede durmalı, nasıl bakılır? Aloe vera jelinin faydaları neler, nasıl kullanılır? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bergama, Çeşme, Foça 26-27 Ağustos 2024 İzmir su kesintisi listesi! A101 AKTÜEL KATALOĞU 24- 30 AĞUSTOS A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 fiyat listesi! Şabaniye filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Şabaniye filmi ne zaman, nerede çekildi? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Pendik, Sultanbeyli, Esenler 26-27 Ağustos İstanbul su kesintisi listesi!
title