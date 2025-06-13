Bolu'da Kaçak Ağaç Kesimi Davasında Hapis Cezaları Verildi

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Bolu'da kaçak ağaç kesimi yaptıkları iddiasıyla yargılanan 10 sanıktan 4'ü, 5 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. 6 sanık ise beraat etti.

Bolu'da kaçak kesim yaptıkları ağaçları sattıkları iddiasıyla yargılanan 10 sanıktan 4'üne, 5 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi, 6 sanık beraat etti.

Gerede 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Kasım 2024'te 792 kök göknar ağacını keserek sattıkları iddiasıyla yargılanan tutuklu sanıklar F.A, S.B, İ.A, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı. Tutuksuz sanıklar A.A, C.G, H.İ.Y, R.Ş. ve U.A. ile avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanıklar, pişman olduklarını belirterek, haklarında beraat kararı verilmesini talep etti.

Esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek, Bolu ve Gerede'de orman kadastrosu içinden toplam 792 kök orman emvalini kestiklerinin belirlendiğini belirtti.

İddia makamı, eylemlerin farklı zamanlarda gerçekleştiği için zincirleme suç hükmü uygulanması ve kesilen kök sayısı da dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilmesi gerektiğini ifade etti.

Esas hakkındaki mütalaanın ardından söz verilen sanıklar, suçsuz olduklarını iddia ederek beraatlarını istedi.

Kararını açıklayan hakim, C.G'yi 5 yıl hapis ve 100 bin lira, İ.A'yı 10 yıl hapis ve 800 bin lira, S.B'yi 10 yıl hapis ve 800 bin lira, F.A'yı ise 8 yıl hapis ve 800 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden diğer 6 sanığın beraatlerine karar verildi.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
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