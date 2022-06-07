Bolu'da kablo hırsızlığı şüphelileri yakalandı - Haberler

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Bolu'da kablo hırsızlığı şüphelileri yakalandı

AA - Zafer Göder - Güncel
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Bolu'da kablo hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Bolu'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Musluklar köyü yakınlarında bulunan iletişim hattı kablolarının çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, çaldıkları iletişim hattı kablolarını sattığı belirlenen M.K. ile E.U'yu yakaladı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Zafer Göder - Güncel

JASAT Bolu Güncel Haberler

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