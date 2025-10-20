Bolu'da İzinsiz Kazı Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Bolu'da izinsiz kazı yaparken yakalanan 4 kişinin, ruhsatsız silah ve çeşitli kazı malzemeleri ile birlikte gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelilere 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçlaması yöneltildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye giden ekipler, 4 şüpheliyi kazı yaparken yakaladı.
Kazı alanında yapılan aramada 2 dedektör, 13 pil, 5 murç, 3 kürek, 1'er demir levye, çekiç, kazma, kontrol kalemi, merdiven, ruhsatsız kurusıkı tabanca ile 13 fişek ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel