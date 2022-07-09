Bolu'da izinsiz kaza yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
AA - Elif Sarıhan - Güncel
Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde izinsiz kazı yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan 6 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde izinsiz kazı yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan 6 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
İlçede istihbarat çalışması yapan jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapıldığı belirlenen alana operasyon düzenledi.
Operasyonda izinsiz kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı. Alanda 21 metre derinliğinde iki kazı yapan şüphelilerin telsiz yardımıyla haberleştikleri tespit edildi.
Kazıda kullanılan aletlere el konulurken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
AA / Elif Sarıhan - Güncel