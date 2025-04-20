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Bolu'da İstinad Duvarına Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

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Mudurnu'dan Bolu istikametine seyreden bir otomobil, Doğancı köyü mevkisinde beton bahçe istinat duvarına çarptı. Sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Mudurnu'dan Bolu istikametine seyreden S.H. idaresindeki 06 EU 1235 plakalı otomobil, Doğancı köyü mevkisinde beton bahçe istinat duvarına çarptı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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