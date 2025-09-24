Bolu'da İşlenmeyen 570 Bin Metrekare Tarım Arazisi Kiraya Verilecek

Bolu'da 2 yıl üst üste işlenmediği belirlenen 570 bin 903 metrekare tarım arazisi kiraya verilecek.

Bolu Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu uyarınca üst üste 2 yıl süreyle işlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verilerek tarımsal üretime kazandırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesine dair yönetmeliği kapsamında çalışma yapıldığı bildirildi.

Arazi Tespit Komisyonunca, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) uydu görüntüleri ve arazi kontrollerinin tamamlanarak üst üste 2 yıl işlenmeyen tarım arazilerinin belirlendiği belirtilen açıklamada, kiraya verilecek tarım arazileri listesinin hazırlandığı kaydedildi.

Açıklamada, İşlenmeyen Tarım Arazileri listelerinin bugünden başlamak üzere 7 gün süre ile ilgili köy ve mahalle muhtarlıklarında askı ilanına çıkarıldığı belirtilerek, ilan süresi içinde talepte bulunmak isteyenlerin Tarım Arazisi Kiralama Talep Formu ile yazılı olarak il/ilçe müdürlüklerine şahsen başvuruda bulunması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, oluşturulan listelerde, il merkezi ile Göynük, Gerede, Kıbrıscık, Yeniçağa ve Mengen ilçelerinde belirlenen 34 tarım arazisinde hangi ürünlerin yetiştirilebileceği ve rayiç kira bedellerine yer verildiği aktarıldı.