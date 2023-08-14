Bolu'da İşlek Caddede Mısır Tezgahı Yandı

Bolu'da kentin en işlek caddesinde bulunan mısır tezgahı yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. İddiaya göre, tezgahın üzerine atılan sigara izmariti yangına neden oldu. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

BOLU'da kentin en işlek caddesinde bulunan mısır tezgahı yandı. Apartmandan atılan sigara izmaritinin tezgahın üzerine düşerek yangına neden olduğu iddia edildi. Tezgahın yanmaya başladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 14.00 sıralarında kentin en işlek caddesi İzzet Baysal'da meydana geldi. Cadde üzerindeki Ergin Özyılmaz'a ait mısır tezgahı bir anda alev aldı. Tezgahtan dumanlar yükseldiğini fark eden vatandaşlar, yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını söndürdü.

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrasında yangının tezgahın üst kısmındaki brandadan başladığı tespit edildi. Cadde üzerindeki binadan atılan sigara izmaritinin tezgahın brandasının üstüne düşerek yangına neden olduğu iddia edildi. Yangında mısır tezgahı kullanılamaz hale geldi. Yangın anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.