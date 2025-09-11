Bolu'da İskeden Düşen İşçi Yaralandı
Bolu'da bir binanın dış cephe işinde çalışan işçi Süleyman Ö, yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Tabaklar Mahallesi Ovabaşlı Sokak'taki bir binanın dış cephe işinde iskelede çalışan Süleyman Ö, yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Diğer işçiler ve ev sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Süleyman Ö, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin adından BAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
