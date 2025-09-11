Bolu'da İskeden Düşen İşçi Yaralandı

Bolu'da kurduğu iskeleden düşen işçi yaralandı.

Tabaklar Mahallesi Ovabaşlı Sokak'taki bir binanın dış cephe işinde iskelede çalışan Süleyman Ö, yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Diğer işçiler ve ev sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Süleyman Ö, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin adından BAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.