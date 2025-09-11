Haberler

Bolu'da İskeden Düşen İşçi Yaralandı

Bolu'da bir binanın dış cephe işinde çalışan işçi Süleyman Ö, yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Bolu'da kurduğu iskeleden düşen işçi yaralandı.

Tabaklar Mahallesi Ovabaşlı Sokak'taki bir binanın dış cephe işinde iskelede çalışan Süleyman Ö, yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Diğer işçiler ve ev sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Süleyman Ö, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin adından BAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
