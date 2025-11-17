Haberler

Bolu'da İşçi Servis Midibüslerinin Karıştığı Kazada 11 Yaralı

Güncelleme:
Bolu'da fabrika işçilerini taşıyan 3 midibüsün karıştığı zincirleme kazada 11 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Organize Sanayi Bölgesi'nden kent merkezi istikametine giden A.T. yönetimindeki 14 S 0232 plakalı işçi servisi midibüsü, Köroğlu Mahallesi mevkisinde önünde seyreden S.T. idaresindeki 14 S 0224 plakalı midibüse, bu araç da öndeki A.S'nin kullandığı 14 S 238 plakalı midibüse çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve kara yolu ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerden A.T. ile midibüslerde bulunan 10 işçi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
