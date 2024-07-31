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Bolu'da İşçi Çatıdan Düşerek Yaralandı

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Bolu'da bir binanın çatısını tamir eden işçi, dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düştü. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve hafif yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da 2 katlı binanın çatısından düşen işçi yaralandı.

Tabaklar Mahallesi İbni Sina Caddesi'nde bir binanın çatısını tamir ettiği sırada dengesini kaybeden A.Ö, 3 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan işçi, ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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