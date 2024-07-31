Bolu'da İşçi Çatıdan Düşerek Yaralandı

İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var

İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu

İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Kapalıçarşı'ya çıkarma yaptı

Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz