Bolu'da İşçi Çatıdan Düşerek Yaralandı
Bolu'da bir binanın çatısını tamir eden işçi, dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düştü. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve hafif yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Bolu'da 2 katlı binanın çatısından düşen işçi yaralandı.
Tabaklar Mahallesi İbni Sina Caddesi'nde bir binanın çatısını tamir ettiği sırada dengesini kaybeden A.Ö, 3 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan işçi, ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.