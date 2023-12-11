Bolu'da 3 iş yerinden hırsızlık ihbarı üzerine yapılan operasyonda, çalıntı malzemelerle yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Bolu'da iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlılardan biri cezaevine gönderildi

Bolu'da iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan biri cezaevine gönderildi.

Kent merkezindeki 3 iş yerinden hırsızlık ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, A.H, H.A, H.H. ve M.F'yi çalıntı malzemelerle yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.F. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.A. ve H.H. adli kontrol şartıyla, A.H. ise savcılıktan serbest bırakıldı.