Bolu-İş merkezinin kazan dairesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Güncelleme:
Bolu'da bir otel olarak kullanılan iş merkezinin kazan dairesinde çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

BOLU'da, bir iş merkezinin kazan dairesindeki elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Büyükcami Mahallesi Kutlular Sokak'taki, üst katı otel olarak kullanılan 5 katlı bir iş merkezinin zemin katındaki kazan dairesinde saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik panosundan dumanların yükseldiğini fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Yangında iş merkezinde hasar oluştu.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
