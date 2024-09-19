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Bolu'da İş Kazasında 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Bolu'da İş Kazasında 1 İşçi Hayatını Kaybetti
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Bolu'nun Mengen ilçesindeki özel bir kömür madeninde bakım onarım çalışması sırasında meydana gelen iş kazasında İsa Ceylan isimli işçi vagonun kayması sonucu sıkışarak hayatını kaybetti. Olay hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi.

Bolu'nun Mengen ilçesindeki özel bir maden ocağında bakım onarım çalışması yapıldığı sırada meydana gelen iş kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Gökçesu beldesi Yeni Mahalle'de bulunan ve üretime kapalı özel bir kömür madeninin eksi 150-170 kotunda yapılan bakım onarım çalışmasında işçilerden İsa Ceylan (38) vagonun kayması sonucu sıkıştı.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ocağa giren ekipler, Ceylan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

İsa Ceylan'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Mengen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ceylan'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel

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