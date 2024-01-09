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Bolu'da İnşaattan Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

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Bolu'da bir inşaattan demir ve çeşitli malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızlık şüphelisi yakalandı. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Bolu'da inşaattan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kılıçarslan Mahallesi'ndeki bir inşaattan demir ve çeşitli malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 85 bin liralık inşaat malzemesi çalan hırsızlık şüphelisinin kimliğini belirleyen polis ekipleri, M.Ç'yi (29) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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