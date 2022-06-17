Bolu'da inşaattan demir çalmakla suçlanan 3 kişiden 2'si tutuklandı Bolu'da farklı inşaatlardan demir çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi. Bolu'da farklı inşaatlardan demir çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi. Sümer ve Çıkınlar mahallelerinde 3 inşaattan demirlerin çalındığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olayının gerçekleştiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği gerekçesiyle 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA / Zafer Göder - Güncel Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Bolu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bolu'da inşaattan demir çalmakla suçlanan 3 kişiden 2'si tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.