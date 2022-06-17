Bolu'da inşaattan demir çalmakla suçlanan 3 kişiden 2'si tutuklandı - Haberler

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Bolu'da inşaattan demir çalmakla suçlanan 3 kişiden 2'si tutuklandı

AA - Zafer Göder - Güncel
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Bolu'da inşaattan demir çalmakla suçlanan 3 kişiden 2'si tutuklandı

Bolu'da farklı inşaatlardan demir çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.

Bolu'da farklı inşaatlardan demir çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.

Sümer ve Çıkınlar mahallelerinde 3 inşaattan demirlerin çalındığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olayının gerçekleştiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği gerekçesiyle 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Zafer Göder - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Bolu Güncel Haberler

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