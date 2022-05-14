BETON DÖKÜLÜRKEN PAZAR İNŞAATI ÇÖKTÜ - Haberler

BOLU Belediyesi tarafından yaptırılan yöresel ürün pazarı inşaatı beton döküldüğü sırada çöktü. İşçiler yaralanmadan kurtulurken, inşaatta hasar oluştu.

Olay, dün öğle saatlerinde Kılıçarslan Mahallesi'nde meydana geldi. Bolu Belediyesi tarafından yaptırılan, geçen yıl Eylül ayında yapımına başlanan 13 milyon 500 bin TL maliyetli yöresel ürün pazarı inşaatında beton döküldüğü sırada kalıplar yükü kaldıramayarak çöktü. İşçiler yaralanmadan kurtulurken, inşaatın büyük bir kısmında hasar oluştu. Enkazın kaldırılması için çalışma başlatılırken, oluşan zararın müteahhit firma tarafından karşılanacağı öğrenildi. Bolu Belediyesi mühendislerince inşaatın sağlam kalan kısımlarında incelemelerde bulunulacağı belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel