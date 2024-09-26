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Bolu'da İnşaat İşçileri Arasında Kavga: 2 Yaralı

Bolu'da İnşaat İşçileri Arasında Kavga: 2 Yaralı
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Bolu'da bir inşaatta malzeme taşınması nedeniyle çıkan kavgada 2 işçi yaralandı. Olay, işçilerin el arabası üzerindeki anlaşmazlığı sonucu meydana geldi. Kavga, polis müdahalesiyle sonlandırıldı.

BOLU'da malzemelerin taşınması konusunda anlaşmazlık yaşayan inşaat işçileri ellerine geçirdikleri tahta ve küreklerle birbirine saldırdı. 2 işçinin yaralandığı kavga anı kameralara yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Paşaköy Mahallesinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre inşaatta çalışan işçiler arasında malzeme taşımak için kullandıkları el arabası nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine diğer işçilerin de gelmesiyle iki grup arasında kavga çıktı. İşçiler ellerine geçirdikleri odunlar ve küreklerle birbirlerine saldırdı. İşçilerin yapımı devam eden inşaat önündeki kavgası kameralara yansıdı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada 2 işçi hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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