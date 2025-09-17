Haberler

Bolu'da İmam Av Tüfeğiyle Vuruldu, Hayati Tehlikesi Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Mengen ilçesinde cami imamı M.Y, yatsı namazının ardından evine dönerken F.Ö. tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Yaralı hastaneye kaldırıldı, saldırgan gözaltında.

Bolu'nun Mengen ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kişi, ağır yaralandı.

İlyaslar köyündeki caminin imamı M.Y, dün yatsı namazının ardından evine döndüğü sırada F.Ö. tarafından av tüfeğiyle göğsünden vuruldu.

İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesi sürüyor.

Jandarma tarafından gözaltına alınan F.Ö'nün, ifadesinde, evinin önündeki ağaçlık alanda duyduğu sesin yaban hayvanına ait olduğunu düşünerek ateş ettiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Varol Varlık - Güncel
Taraftarlar kahroldu! Galatasaray'a Osimhen şoku

Taraftarlar kahroldu! Galatasaray'a Osimhen şoku
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker'in avukatı davayı üstlendi, Minguzzi ailesine gelen tehdit mesajları kesildi

"Filden büyük fil avcısı var" dedirten gelişme: Tehditler bitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.