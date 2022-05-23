Bolu'da ikinci kattan düşen asansördeki yaşlı kadın yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu'da ikinci kattan düşen asansördeki yaşlı kadın yaralandı

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
Bolu'da ikinci kattan düşen asansördeki yaşlı kadın yaralandı

Bolu'da asansörün düşmesi sonucu yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da asansörün düşmesi sonucu yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Sağlık Mahallesi Seda Sokak'ta 3 katlı apartmanda yaşayan Nezaket U. (71), ikinci kattan binanın dış cephesindeki asansöre binmek istedi.

Bu sırada halatın kopmasıyla zemine düşen kadın yaralandı.

Asansör kabininin kapısını açamayan apartman sakinleri, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiye ekiplerince asansörden çıkarılan Nezaket U'nun her iki ayağında da kırık oluştuğu belirlendi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

İtfaiye, Bolu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title