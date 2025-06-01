Bolu'da İki Trafik Kazasında 5 Yaralı

Bolu'da İki Trafik Kazasında 5 Yaralı
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Bolu'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 5 kişi yaralandı. D-100 kara yolunda bir otomobilin diğerine çarpması sonucunda 4 kişi hastaneye kaldırılırken, Yedigöller yolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı.

Bolu'da meydana gelen iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunda İstanbul istikametine giden S.İ. idaresindeki 81 DU 581 plakalı otomobil, üniversite kavşağında önünde seyreden M.D. yönetimindeki 14 GJ 198 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Yedigöller yolunda ise otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bolu'dan Yedigöller istikametine seyreden E.İ. idaresindeki 14 BZ 949 plakalı otomobil ile karşı yönde giden E.Y'nin kullandığı 14 ABT 396 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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