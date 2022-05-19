Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Haberler

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Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

AA - İsmail Kabasakal - Güncel
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Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan bir kişi tedavi altına alındı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan bir kişi tedavi altına alındı.

D-750 kara yolu Mengen istikameti Sarayköy mevkisinde Tuncay C. yönetimindeki 67 ABK 573 plakalı otomobil ile Bilal K. idaresindeki 14 NC 685 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Bilal K. sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / İsmail Kabasakal - Güncel

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