Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Haberler

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Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

AA - İsmail Kabasakal - Güncel
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Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

YENİÇAĞA, BOLU (AA) - Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Gerede'den Yeniçağa istikametine seyreden E.Ç. idaresindeki 81 ABT 276 plakalı otomobil, Yeniçağa Mengen kavşağında Yeniçağa'dan Mengen yönüne seyreden H.İ.A. yönetimindeki 34 YJ 3214 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada yaralanan E.Ç. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / İsmail Kabasakal - Güncel

Yeniçağa, Mengen, Gerede, Bolu, Güncel, Haberler

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