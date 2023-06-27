Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

BOLU - Bolu'da D-100 karayolunda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Abant kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden gelerek Abant gişelerine girmek isteyen Mert Cansız idaresindeki 55 ABU 578 plakalı araç, İstanbul istikametinde seyreden içerisinde 3'ü çocuk toplamda 7 kişinin bulunduğu Nihat Öztürk yönetimindeki 14 EC 452 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobil farklı alanlara savruldu. Meydana gelen kazada 7 kişinin bulunduğu araçta 2'si çocuk toplamda 6 kişi yaralanırken, 55 ABU 578 plakalı otomobilde ise 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde kontrolleri yapılan yaralılar sağlık ekiplerince şehirdeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.