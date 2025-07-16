Bolu'da İki Ayrı Orman Yangını

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Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan iki orman yangını, havadan ve karadan müdahalelerle söndürülmeye çalışılıyor. Yangınlardan biri Kızılkuyu mevkisinde bilinmeyen bir nedenle, diğeri ise Sifyanlar köyü yakınlarında yıldırım isabeti sonucu meydana geldi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde iki ayrı ormanlık alanda çıkan yangınlar, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Kızılkuyu mevkisindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Sifyanlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda ise yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekiplerin yangınları söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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