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İçme suyundan etkilenerek hayatını kaybeden işçi toprağa verildi

AA - Zafer Göder - Güncel
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Bolu'nun Yuva köyünde içme suyundan etkilenince sevk edildiği Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eyüp Ertem'in cenazesi toprağa verildi.

Bolu'nun Yuva köyünde içme suyundan etkilenince sevk edildiği Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eyüp Ertem'in cenazesi toprağa verildi.

Kurban Bayramı'nda akraba ziyaretine geldiği köyde içme suyundan etkilenince sevk edildiği Ankara Şehir Hastanesi'nde kurtarılamayan 49 yaşındaki işçi Ertem için memleketi Bolu'da cenaze töreni düzenlendi.

Hacı Nakkaş Camisi'ndeki törende, Ertem'in yakınları taziyeleri kabul etti. AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın da Ertem'in eşine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Ertem'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Sağlık Mahallesi'ndeki Şehitler Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Ertem'in 3 oğlu ve yakınlarının yanı sıra Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yuva köyünde içme suyundan kaynaklı kusma ve bulantı şikayetiyle 16 Temmuz'dan bu yana Bolu'daki hastanelere aralarında çocukların da bulunduğu 130 kişi başvurmuş, 71 kişi tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Bir kişinin hayatını kaybettiği olayda, 58 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtilirken, Ankara'da çeşitli hastanelere nakledilen bazı hastalara, kanlı ishalle ortaya çıkan, anemi ve akut böbrek yetmezliğiyle seyreden Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS) tanısı konulmuştu.

AA / Zafer Göder - Güncel

Ankara Eyüp Bolu Güncel Haberler

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