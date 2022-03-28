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Bolu'da içme suyu barajı yüzde yüz doldu

İhlas Haber Ajansı - Faruk Çidem - Güncel
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Bolu'da içme suyu barajı yüzde yüz doldu BOLU - Bolu'da, kentin içme suyunun sağlandığı Gölköy Barajı'nda kar sularını erimesiyle doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.

BOLU (İHA) - Bolu'da içme suyu barajı yüzde yüz doldu

BOLU - Bolu'da, kentin içme suyunun sağlandığı Gölköy Barajı'nda kar sularını erimesiyle doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da içme suyunun sağlandığı Gölköy Baraj Göleti'nde kış mevsimi boyunca etkili olan kar yağışı sonrası havaların ısınmasıyla su seviyesi arttı. Geçtiğimiz yıl Mart ayında yüzde 53 doluluk oranı ölçülen baraj göletinde bu yıl yağışların fazla olması sebebiyle doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.

Toplam 24 milyon metreküp kapasiteye sahip barajın su seviyesi, geçen ay yüzde 80 ölçülmüştü.

Bolu'da içme suyu barajı yüzde yüz doldu

Bolu'da içme suyu barajı yüzde yüz doldu

Bolu'da içme suyu barajı yüzde yüz doldu

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Güncel

Baraj, Bolu, kar, su, Güncel, Haberler

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