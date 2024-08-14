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Bolu'da Husumet Nedeniyle Çıkan Yangın Söndürüldü

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Bolu'da bir kişinin husumetlisinin evini benzin dökerek ateşe vermesi sonucu çıkan yangın söndürüldü. İddiaya göre H.A, husumetli olduğu Ç.K'nin evini ateşe verip kaçtı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi tedavi edildi. Polis, şüpheli H.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Bolu'da bir kişinin husumetlisinin evini benzin dökerek ateşe vermesi sonucu çıkan yangın söndürüldü.

İddiaya göre H.A, husumetli olduğu Ç.K'nin Sağlık Mahallesi Cengaver Sokak'ta bulunan apartmandaki dairesini, kapısına benzin dökerek ateşe verdikten sonra kaçtı.

Binanın koridorunda yangın çıktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz ile SEDAŞ ekipleri sevk edildi.

Bir apartman sakini, binada bulunan yangın söndürme tüpüyle koridordaki yangını söndürdü.

İtfaiye ekipleri yanan alanda soğutma çalışması yaparken, dumandan etkilenen 2 kişi ise sağlık personelince ambulansta tedavi edildi.

Yangında, dairenin kapısı ve apartmanın koridorunda hasar oluştu.

Bu arada evi ateşe verilen Ç.K'ye tepki gösteren apartman sakinleri, polis ekiplerince sakinleştirildi. Polis, evden çıkardıkları Ç.K. ve annesini polis merkezine götürdü.

Öte yandan çevre sakinleri, H.A'nın apartmanın bulunduğu sokağa sıkça gelerek olay çıkardığı iddiasıyla şikayetçi olduklarını söyledi.

Polis, şüpheli H.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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