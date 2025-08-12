Bolu'da Hurdalıkta Yangın Çıktı
Bolu'nun Çıkınlar Mahallesi Müjde Sokak'ta bulunan bir hurdalık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangına polis ve sağlık ekipleri de müdahale etti.
Çıkınlar Mahallesi Müjde Sokak'ta bulunan bir hurdalıkta yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel