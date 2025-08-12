Bolu'da Hurdalıkta Yangın Çıktı

Bolu'da Hurdalıkta Yangın Çıktı
Bolu'nun Çıkınlar Mahallesi Müjde Sokak'ta bulunan bir hurdalık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangına polis ve sağlık ekipleri de müdahale etti.

Bolu'da hurdalık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çıkınlar Mahallesi Müjde Sokak'ta bulunan bir hurdalıkta yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
