Bolu'da Hurda Deposunda Yangın Çıktı
Bolu'da bir metal firmasına ait hurda deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında depoda zarar oluştu ve çıkış nedeni araştırılıyor.
BOLU'da, hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Depoda zarar oluştu.
Çıkınlar Mahallesi'nde bir metal firmasına ait hurda deposunda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Depoda zarar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Haber-Kamera: Zübeyde ÖZMEN/BOLU,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel